Erst Brummschädel, dann Tor, dann Auswechslung

„Wir wollen aggressiv auftreten“, hatte Teamchef Franco Foda vor der Partie gegen die Ukraine betont. Eine Aussage, die bei seiner Elf offenbar Gehör fand. Denn Arnautovic und Co. übernahmen in der Arena Națională in Bukarest vor 17. 500 Zuschauern schnell das Kommando. Die Erlösung gab´s dann erst in Minute 21 durch Christoph Baumgartner. Nach Ecke von Alaba stellte der 21-Jährige auf 1:0 für Rot-Weiß-Rot.