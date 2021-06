Hohe Dunkelziffer bei Zwangsehen in Österreich

Weltweit sind geschätzte 200 Millionen Minderjährige von Zwangsheirat betroffen. In Österreich sind es jährlich etwa 200 Fälle - die Dunkelziffer ist jedoch deutlich höher. Die Zwangsehe, also die Nötigung zu einer Ehe, ist in Österreich verboten und somit eine Straftat. Laut Hilfseinrichtungen steigen die Zahlen dennoch seit Jahren bedenklich weiter. Dabei erschwert vor allem ein aktueller Aspekt die Arbeit der Hilfsorganisationen: die Corona-Pandemie.