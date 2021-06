„Zweite Dosis kommt noch vor den Sommerferien“

Ein Mehr an Freiheit

„Es geht darum, der jungen Generation einen sicheren Sommer zu eröffnen,“ erklärt sie. Denn auch junge Menschen könnten schwer an Corona erkranken, verweist Rüscher auf weltweit bestätigte Fälle: „Wenn auch viel seltener, können schwere Verläufe oder Folgeerscheinungen wie das Long Covid Syndrom auch jüngere Personen betreffen. Wir haben deshalb die Pflicht, auch dieser Altersgruppe einen bestmöglichen Schutz vor einer Erkrankung anzubieten.“ Mit der Impfung sei auch ein mehr Freiheit möglich, so die Gesundheitsreferentin.