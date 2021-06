Max Verstappen: „Es wird so hart weitergehen!“

Überglücklich fiel Max Verstappen nach der irren Hatz in Paul Ricard Papa Jos, Freundin Kelly und Mentor Helmut Marko in die Arme. Dank einer genialen Strategie hatte „Mad Max“ mit einem Überholmanöver in der vorletzten Runde noch seinen WM-Rivalen Hamilton überrumpelt und die Gesamtführung ausgebaut. „Das war ein super Fortschritt für die WM, es wird aber so hart weitergehen, schon in Spielberg“, sagte Verstappen nach seinem dritten Saisonsieg. Dabei hatte Verstappen in Kurve eins die Führung abgeben müssen. „Ich habe durch den Wind das Auto kurz verloren“, fand er aber rasch wieder sein Lächeln.