Caritas will Kärntnern ein Stück Glück schenken

Gutscheine können an Caritas geschickt werden

Schicken Sie Ihre Gutscheine einfach an die Caritas Kärnten, Alexandra Wagner, Sandwirtgasse 2, 9010 Klagenfurt ( 0463/55 5 60 -11 000, Mail an teil-land@caritas-kaernten.at). Oder zahlen Sie Ihre Spende ein: IBAN: AT40 2070 6000 0000 5587, Kennwort „Sommer in Teil-Land“