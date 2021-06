Landesgericht und Friedhof besprüht

In der Nacht von Freitag auf Samstag trieben sogenannte Sprayer ihr Unwesen: So wurde die östliche Fassade des Landesgerichtes Innsbruck sowie eine Friedhofsmauer des Innsbrucker Westfriedhofs besprüht, wobei hier der Tatzeitraum nicht bekannt ist. Da es sich aber um den exakt selben Schriftzug handelt, dürften es die gleichen Täter gewesen sein. In beiden Fällen wurden Spraydosen mit schwarzer Farbe verwendet. Die Maße der beiden Schriftzüge betragen laut Polizei ca. 230 x 50 cm.