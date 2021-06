Dominic Thiem: „Dann wird‘s halt Paris 2024“

Was erwarten Sie von der Zusammenarbeit mit dem neuen Management und wie ist Ihr Verhältnis zu Galo Blanco?

„Ich denke, dass das eine sensationelle Sache ist für beide Seiten, aber für mich natürlich besonders, weil einfach nur Topleute am Werk sind. Gerard Pique ist einer der besten und erfolgreichsten Athleten auf der Welt zur Zeit. Und natürlich war der Galo ein Riesenpunkt in der ganzen Sache, warum ich mich dafür entschieden habe. Weil ich ihn sehr lange kenne und wir 2018 ein Top-Jahr miteinander auf Tour verbracht haben. Die Zusammenarbeit hat mir komplett getaugt. Die ist dann aus verschiedenen Gründen auseinandergegangen, deshalb bin ich sehr froh, dass wir wieder zusammenfinden. Er macht das Management und wir sind die ganze Zeit in Kontakt geblieben. In Barcelona hat er mir auch sportlich geholfen, als ich das Turnier gewonnen habe, weil Nico (Massu) nach Chile zurück musste. Es sind zwei Sachen in einem: er macht das Management und er kann mich in sportlichen Sachen super unterstützen - es ist eine ideale Lösung.“