Ab 21 Uhr LIVE: Russland gegen Dänemark

Dass der Co-Gastgeber Dänemark nach zwei Niederlagen immer noch fest an sein Weiterkommen glaubt, hat vor allem etwas mit dem Faktor Heimvorteil zu tun. Denn auch das dritte und entscheidende Gruppenspiel am Montagabend gegen Russland (21.00 Uhr) findet wieder in der Hauptstadt Kopenhagen statt. Einmal noch Gänsehaut-Atmosphäre, einmal noch eine Stimmung, über die der dänische Tormann Kasper Schmeichel sagen kann: „Es sollen nur 25.000 Zuschauer sein, aber es hört sich wie 75.000 an.“ Mit dem sportkrone.at-Ticker und via Zattoo sind Sie ab 21 Uhr hautnah mit dabei!