„Ich wurde regelrecht aus der Schule rausgemobbt“

Der Mangel an Pflegekräften ist groß. Und trotzdem haben es Menschen, die die Pflege-Ausbildung absolvieren wollen, teilweise schwer. So schwer, dass sie aufgeben und die Ausbildung abbrechen. So war es auch bei Sabrina L. - sie machte die Ausbildung zur Pflegeassistenz und muss diese vorzeitig beenden. Im „Krone“-Gespräch erzählt sie warum es so weit kommen musste.