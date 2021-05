SPÖ will Schwerarbeitspension für Pflegekräfte

SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner erneuerte am Sonntag ihre Forderung für bessere Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte im Land. Besonders im Zuge der Corona-Krise hätte sich gezeigt, wie „körperlich und psychisch belastend“ diese Arbeit sei. Menschen in dem Berufszweig würden es verdienen, bereits mit 60 Jahren in Pension gehen zu können.