Rauferei zwischen Pkw-Insasse und Fake-Polizist

Als „Kriminalist im Geheimauftrag“ hielt ein Fußgänger in der Wiener Rotenturmstraße Samstagfrüh der Reihe nach Autos an. Bei seinen Kontrollen im 1. Bezirk ging der falsche Polizist dann sogar so weit, dass er Autokennzeichen abmontierte - er wurde gefasst und angezeigt.