Neues Gijon? „Das ruft nicht nach Wiederholung!“

ÖFB-Präsident Leo Windtner hält nichts davon, am Montag (18 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) im entscheidenden EM-Gruppenspiel gegen die Ukraine auf ein Unentschieden zu spielen. Ein solches würde den Ukrainern definitiv und Österreichs Nationalteam aller Voraussicht nach ebenso zum Einzug ins Achtelfinale reichen. „Ich glaube nicht, dass wir es darauf anlegen können. Es wäre in jeder Hinsicht die falsche Taktik, hier auf einen Punkt zu spielen“, sagte Windtner. Bei der WM 1982 in Spanien hatten sich Österreich und Deutschland in der abschließenden Gruppenpartie durch einen Nichtangriffspakt beide zum Aufstieg manövriert - die 0:1-Niederlage der Österreicher ging als „Schande von Gijon“ in die Annalen ein. Man werde am Montag in Bukarest „keine historischen Wiederholungen“ anstrengen, betonte Windtner. „Das Beste ist, das Ganze gar nicht zu diskutieren. Das ist Geschichte. Das ruft nicht nach Wiederholung.“