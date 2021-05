Fiaker in der Stadt: Sind sie noch zeitgemäß?

Nach dem taurigen Vorfall rund um ein Fiakerpferd, das am Heldenplatz einem Aortariss erlag, flammten nicht nur in unserer Community die Diskussionen rund um Fiaker in der Stadt auf. Für die eine Seite sind sie eine wichtige, erhaltenswerte Tradition, die unserer Hauptstadt als Touristenattraktion dient, aber auch alteingesessene Wienerinnen und Wiener zu begeistern vermag, da man von der Kutsche aus die Stadt auf eine ganz eigene Art zu sehen bekommt. Die andere Seite hat weniger romantische Assoziationen in Bezug auf die Pferde, die in der Hektik einer Großstadt neben Verkehrslärm, Abgasen und mitunter großen Menschenansammlungen ihr Dasein fristen. Was sagen Sie zu diesem Thema? Soll diese Tradition weiterhin bestehen bleiben? Fallen Ihnen Innovationen ein, mit denen man für eine Entlastung der Pferde sorgen könnte? Oder sollte man Fiaker generell aus der Stadt verbannen? Diskutieren Sie in den Kommentaren mit, wir freuen uns auf Ihre Meinung.