EURO ab 21 Uhr LIVE: Spanien gegen Polen

Morata hat demgemäß gute Chancen, erneut im Sturmzentrum von Beginn an zu spielen. Am Freitagabend sollte er bei der Pressekonferenz im Estadio La Cartuja an der Seite von Trainer Luis Enrique Platz nehmen - was wohl als Signal zu verstehen sein soll. Und auch die Mitspieler machten Morata in den Tagen nach den erneuten Unmutsbekundungen der Fans Mut. „Er ist einer der besten Spieler in Europa“, sagte Pablo Sarabia von Paris Saint-Germain. „Er sieht stark aus“, betonte Moratas Sturmrivale Gerard Moreno von Villarreal. „Er genießt das Vertrauen von uns allen.“