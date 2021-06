Ödipus Rex: Ein Klassiker in neuem Gewand

Der Ermittler ist der Täter

So lässt Klaus Schneider als Ödipus mit einem hohen Maß an purer Leidenschaft und großem schauspielerischen Können den blinden Seher Teiresias, der in der Inszenierung als Mischwesen, nicht Mann und auch nicht Frau, ambitioniert von Maria Kaindl Gestalt erhält, per Festungslift von seinem treuen Schwager Kreon (ein bravouröser Franz Osl) zu sich bringen. Seine Ehefrau Jokaste (beeindruckende Grande Dame Hildegard Reitberger), die auch seine leibliche Mutter ist, will nicht glauben, was immer deutlicher ans Licht der Wahrheit dringt. Den Grundstock zur Aufklärung bringt der Bote (Martin Heis), aber nicht als reale Person, sondern per Video-Messenger-Call aus Korinth, der auch zur Schlüsselperson des Klassiker, zum Hirten (Urgestein Reinhard Exenberger), führt.