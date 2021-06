Gastronomen schätzen Komfort bei Produkten

Convenience ist salonfähig

Dabei zeigte sich, dass 43 Prozent der Befragten gelegentlich bis regelmäßig auf Convenience-Produkte zurückgreifen, wobei sie von der Hälfte als Basis für Gerichte verwendet oder noch verfeinert werden. Am häufigsten nennen die Gastronomen Haltbarkeit und Zeitersparnis als Grund dafür. Ein Drittel der Befragten gab an, dass diese Produkte von den Gästen gut akzeptiert werden. Beim Handelshaus Wedl ist man überzeugt, dass Convenience-Produkte salonfähig sind. Daher wird daran gearbeitet, das Sortiment weiter auszubauen. Vor allem will man primär hochwertige Produkte, die möglichst aus der Region kommen, anbieten.