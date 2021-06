Von der Konzertbühne in die Werkstatt

Statt der Gitarre hat Matthias Nöhrer nun das Installateurwerkzeug in der Hand. Unglücklich ist der Vollblutmusiker dennoch nicht. Nachdem die vergangenen Monate für den Künstler sehr schwer waren und an Arbeit nicht zu denken war, heuerte der zweifache Familienvater zunächst als Aushilfskraft bei den Unternehmern Kerstin und Horst Werderits in Litzelsdorf an.