Hitze: „Es kommt oft zu einer Austrocknung“

Bei einem Kollaps ist es immer gut, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Vor allem kommt es durch den Sturz oft zu Verletzungen, die untersucht werden müssen. Allen Patienten, die Vorerkrankungen haben – vor allem Herz- und Nierenleiden – würde ich also in jedem Fall empfehlen, sich mit einem Arzt abzusprechen.