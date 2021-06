Eifrige Florianis und Tierfreunde als Retter

Ein Storchenbaby, das aus dem Nest in eine Dachrinne fiel. Ein Rehkitz, das in die Leitha gestürzt ist – die Serie an tierischen Einsätzen für unsere Feuerwehren reißt nicht ab. Vor der Sommerhitze in kühles Gemäuer geflüchtet ist eine Schlange in Rust – und sorgte in einer Galerie für Aufsehen. Zur Rettung rückten Profis an.