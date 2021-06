Ein Ausflugstipp zum Wochenende

Liebe Leserinnen, liebe Leser, das sonnige Wetter und die inzwischen freundlicheren Temperaturen der Vorarlberger Seen laden natürlich zu Baden ein. Wer etwas mehr Bewegung und Abkühlung in höheren Lagen sucht, dem sei der heutige Wandertipp ans Herz gelegt. Die Tour führt dieses Mal auf die Mondspitze. Eine durchaus feine Wanderung, auf der es viel zu entdecken gibt. Rubina Bergauer berichtet über die Flora und Fauna abseits der Wege und verrät, wie der benachbarte Schillerkopf einst hieß. Wer die Mühen des Aufstiegs bis zum Gipfelkreuz der Mondspitze meistert, wird mit einem wunderbaren Ausblick über fünf Täler belohnt! Wer gerne wandert, wird mit Sicherheit die eine oder andere der insgesamt 515 bewirtschafteten Alpen Vorarlbergs kennen. Mehr als 23.000 Jungrinder und 10.500 Kühe waren im vergangenen Sommer je nach Jahreszeit auf den Vorsäßen oder den Alpen. Die Tendenz allerdings ist rückläufig und liegt unter anderem auch daran, dass die Schweizer Nachbarn aus Furcht vor einer TBC-Erkrankung immer weniger Jungvieh auf Sommerfrische schicken. Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger warnt vor dem Ende der vielgepriesenen Kulturlandschaft, denn ohne Vieh drohen Vorarlberg Alpen zu verwildern. Dies, einige andere unterhaltsame Themen und natürlich alles zur Fußball-EM finden Sie in der heutigen Krone! Viel Spaß beim Lesen und einen guten Start ins Wochenende wünscht, Sonja Schlingensiepen