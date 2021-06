Witherspoon brauchte Hypnose wegen Panikattacken

„Der große Trip - Wild“ basiert auf den Memoiren von Cheryl Strayed, in denen es darum geht, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen, indem sie den Pacific Crest Trail wandert. Witherspoon wandte sich sogar an Hypnose, um ihre Ängste in den Griff zu bekommen, bevor sie mit der Arbeit an dem Projekt, für das sie 1.100 Meilen (ca. 1.770 km) durch die Wildnis wanderte, begann.