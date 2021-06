Ukraine: Voller EM-Angriff für Österreich-Finale

Dieser Weg soll frühestens in der K.-o.-Phase des Turniers enden. Dazu wollen sich Stürmer Jaremtschuk - hatte per Tor und Assist großen Anteil am zwischenzeitlichen 2:2 - und Co. mit drei Punkten gegen Nordmazedonien das Ticket fürs Gruppenfinale gegen Österreich abholen. Um am Montag in Bukarest gegen Rot-Weiß-Rot aus eigener Kraft den Einzug in die Top 16 fixieren zu können. „Nordmazedonien hat keine vergleichbaren Spieler wie Holland, wie etwa Depay, De Jong, Wijnaldum. Aber sie haben eine gute Spielidee, kämpfen für Ergebnisse. Es wird schwer“, zeigt Belgien-Legionär Jaremtschuk aber Respekt vor den Süd-Europäern.