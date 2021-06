Mit Sturms Flügelflitzer geht es nach Europa

Fix ist nur: Sturm hat noch reichlich Zeit - die Play-off-Duelle steigen erst am 19. und 26. August. Scharf auf die Gruppenphase ist auch schon Philipp Huspek. Der Flügelflitzer will trotz der letzten Saison, in der er nur Edeljoker war, seinen Vertrag bis 2022 erfüllen.



Intensives Programm

„Zu 90 Prozent ist’s fix“, erklärt die Kampfgelse, die sich aus sportlichen und familiären Gründen für das sechste Jahr in der Sturm-Wäsch’ entschieden hat. „Es hat zwar einige Angebote gegeben, doch ich muss auch an meine Familie denken. Wir werden im Oktober zum zweiten Mal Eltern, dazu kommt der Kleine im Herbst in den Kindergarten. Ich wollte jetzt nicht für zwei, drei Jahre etwas Neues beginnen, wieder siedeln.“