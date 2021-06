Suche nach Ursache: Eriksen muss im Spital bleiben

Angeborene Erkrankung des Herzmuskels?

Aber es müssen auch andere Möglichkeiten unter die Lupe genommen werden. Eine andere Hypothese ist eine vererbte, angeborene Erkrankung des Herzmuskels. Das heißt: etwas, was vorher nicht entdeckt wurde. Dafür müssen aber Familienmitglieder auch untersucht werden. Man muss wissen, ob in der Familie so etwas bei jemandem in jungem Alter schon einmal vorgekommen war. Hier muss auch chirurgisch eingegriffen werden und auch medikamentös. „Dann muss man auch wissen, von welcher Erbkrankheit man spricht. Das Bugada-Syndrom wäre möglich. In den meisten Fällen endet das erste Symptom schon tödlich. Es ist aber schwer zu entdecken. Manchmal genügt ein EKG, manchmal aber nicht. Mir passierte schon, dass ich Patienten hatte, bei denen die Krankheit am Morgen nachweisbar war, am Nachmittag dann nicht mehr. Die Behandlung? Man muss einen automatischen Defibrillator ins Herz implantieren. Einen Kontaktsport darf man dann nicht mehr ausüben, der Defibrillator darf keinem Risiko ausgesetzt werden“, sagte Dr. Caru der „Gazzetta“.