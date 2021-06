Eriksen: „Ich will verstehen, was passiert ist“

Nachdem er am Samstag die die dänische Mannschaft angeblich zur Fortsetzung geraten hatte, meldete sich Eriksen zum ersten Mal offiziell zu Wort. Diesmal ließ er über seine Manager der Sportzeitung „Gazzetta Dello Sport“ ausrichten: „Danke an alle, ich werde nicht aufgeben, ich fühle mich jetzt besser - aber ich möchte verstehen, was passiert ist.“