Aus Hass Steinbrocken auf Polizeistation geworfen

Der 34-Jährige packte sich am Montagnachmittag seinen Rucksack mit Steinen randvoll und marschierte damit zu der Polizeiinspektion in der Hermann-Bahr-Straße. Dort begann er, mit den Brocken Fenster und Türen der Sicherheitsschleuse zu bewerfen. „Weiters trat er mehrmals heftig gegen die Tür. Sowohl die Fensterscheiben als auch die Türen hielten dem Bewurf stand“, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich am Dienstag.