Kontrolle über Gasbrenner verloren: Hecke brannte

Ein Polizist: „Gasbrenner werden in einschlägigen Geschäften als gute Methode zur Unkrautvernichtung angepriesen. Wenn man so ein Gerät aber nicht kontrollieren kann, wird es gefährlich. In diesem Fall kam zu Unachtsamkeit noch trockenes Laub, welches Feuer an Zaun und Plastiksichtschutz entfachte.“