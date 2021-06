Rechtsstreit: Mädchen (11) gegen Salzburger ÖVP

Vergleichsgespräche, wie der Richter vorschlug, haben auch diesmal nicht gefruchtet. Die Haftpflichtversicherung sei dagegen, meinte der Anwalt der ÖVP, Michael Pallauf. Daher wieder Beweisverhandlung. Das Mädchen sagte im Landesgericht aus: „Der Punsch war so heiß, wir konnten ihn deswegen nicht in der Hand halten.“ Als der Becher auf dem Biertisch stand, dürfte ein Mann den Tisch mit dem Punsch umgestoßen haben. „Die Mama hat mir den Stiefel ausgezogen und mit Schnee gekühlt.“ Wer es genau war, konnte das Mädchen aber nicht sagen – zu lange ist es her, zu schnell ging es. Neben der Mutter des Kindes sagten auch noch weitere Zeugen aus. „Der Prozess wurde geschlossen, das Urteil wird schriftlich ergehen“, informierte Alexander Schuberth, Anwalt der Pongauer Familie.