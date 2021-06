Historische EM-Arena ist Vucurs neue Heimat

In der Regionalliga bei Seekirchen und Anif

Der in der Regionalliga bei Seekirchen und Anif, aber später auch bei Wacker Innsbruck, Kaiserslautern und Hajduk Split kickte. Zuletzt war er beim Halleschen FC in der 3. deutschen Liga gesetzt. Ehe das Angebot aus Rumänien kam. „Steaua hat einen Innenverteidiger gesucht. Und ich habe mich relativ schnell entschieden, für drei Jahre unterschrieben“, erzählte der 29-Jährige aus dem Camp im Mannschaftshotel am Stadtrand.