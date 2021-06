Suche nach Österreicher (28) nach Raftingunfall

Fünf erfahrene Raftingguides, zwei Personen aus Ungarn und drei Österreicher, fuhren am Sonntag gegen 13 Uhr in einem Raftingboot auf der Isel in Matrei in Osttirol Richtung Huben. Doch schon nach wenigen Minuten verletzte sich ein ungarischer Staatsbürger und verließ das Boot. Die vier anderen Guides setzten ihre Fahr fort. Die hohen Wellen des Schmelzwassers dürften daran Schuld gewesen sein, dass wohl ein großer Stein übersehen wurde, auf den das Boot auffuhr. Dadurch wurde das Raftingboot in die Höhe geschleudert und beim Aufprall ins Wasser in einem Wasserwirbel umgedreht, wobei alle vier Personen aus dem Boot geschleudert wurden.