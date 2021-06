FPÖ will Spitalsauslastung während Pandemie prüfen

Für Kickl ist dies ein Hinweis darauf, dass in den Spitälern während der Corona-Krise „längst nicht so viel Betrieb war, wie es viele alarmistische Berichte befürchten ließen“. Leider erfahre man nicht, wie viele Ärzte und sonstiges medizinisches Personal darunter waren. „Aber alleine der Umstand, dass in der größten Gesundheitskrise seit hundert Jahren Mitarbeiter nach Hause geschickt werden mussten, ist höchst bemerkenswert und nährt unsere Zweifel an der bisherigen Darstellung zur Überlastung“, so Kickl.