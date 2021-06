Volleyball-Frauen erreichen Silver-League-Finale

Das österreichische Volleyball-Nationalteam der Frauen hat beim Finalturnier der Silver League das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Golden League 2022 erreicht. Die Mannschaft von Teamchef Jan de Brandt setzte sich am Freitag in Maribor gegen Portugal nach 1:2-Satzrückstand mit 3:2 (23,-23,-22,20,6) durch und trifft im Endspiel am Samstag (20 Uhr/live ORF Sport +) auf den Sieger aus Slowenien gegen Bosnien-Herzegowina.