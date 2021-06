Wo spielt Alaba? David: „Bin flexibler Spieler“

In seiner Karriere absolvierte Alaba mit dem FC Bayern schon zahlreiche wichtige Partien, trotzdem hat das Match in Bukarest eine besondere Bedeutung. „Es hat einen hohen Stellenwert für mich, aber auch für das ganze Land. Deshalb wollen wir alles in die Waagschale werfen, um so gut wie möglich aufzutreten“, kündigte Alaba an.