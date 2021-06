EURO LIVE: Belgien gegen Russland ab 21 Uhr

Revanchiert sich die Tschertschessow-Elf?

Das Duell mit Russland hat es schon in der Quali für das paneuropäische Turnier zweimal gegeben - jeweils mit dem gleichen Ausgang: die von Stanislaw Tschertschessow trainierten Russen hatten keine Chance. Einem 3:1 in Brüssel folgte im November 2019 ein 4:1-Auswärtserfolg in St. Petersburg. Dort dürfen am Samstag immerhin maximal 30.500 Fans ins Stadion - das dritthöchste Maximalkontingent von allen EURO-Gastgeberstädten. Der einstige FC-Tirol-Keeper Tschertschessow bezweifelt trotzdem, dass es so etwas wie echten Heimvorteil geben wird. „Auf der einen Seite ist es natürlich ein Vorteil, aber auf der anderen Seite liegt es nur an uns und wie wir uns vorbereiten“, erklärte der 57-Jährige. Bei der WM 2018 im eigenen Land war die „Sbornaja“ erst im Viertelfinale im Elfmeterschießen am späteren Vize-Weltmeister Kroatien gescheitert. In der EM-Qualifikation blieben die Belgien-Spiele die einzigen zwei Niederlagen, das ergab den zweiten Platz.