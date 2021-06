Wohnmobil stand in Häselgehr in Vollbrand

Ein Wohnmobil stand am Donnerstagnachmittag in Häselgehr plötzlich in Vollbrand. Der Besitzer des Fahrzeuges war am Vormittag zu einer Wanderung aufgebrochen und hatte einen gasbetriebenen Kühlschrank auf „Kühlen“ gestellt. Aufgrund eines technischen Defektes dürfte es dann zum Brand gekommen sein.