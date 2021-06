Hüttenwirt brachte verletzten Wanderer ins Tal

Bei den anschließenden Ermittlungen gab der verletzte 55-jährige Wanderer aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung/Oberösterreich an, dass er ohne Fremdverschulden auf einem gerölligen Weg im Bärental, im Bereich des sogenannten Ölbergs in der Gemeinde Feistritz stolperte und sich mehrmals überschlagend die Böschung kollerte. Dabei erlitt er erhebliche Verletzungen und offene Wunden an Oberkörper und Beinen.