Weg vom Kirchturmdenken, damit die Dörfer aufleben

Steinberg am Rofan will autofrei werden

„Bürgerbeteiligung ist zur fixen Größe geworden und hat weitere Projekte angestoßen“, erklärt Diana Ortner von der Abteilung für Dorferneuerung im Land. Heuer hat der Alpenverein Steinberg in die Riege der Bergsteigerdörfer aufgenommen. Eine Auszeichnung, die nicht zuletzt Gäste bringt. Ortner berichtete im Rahmen der Perspektiven-Woche in Innsbruck am Donnerstag vom nächsten Ziel: „Das Dorf möchte sich als autofreie Gemeinde etablieren.“ Das mag bei knapp 300 Einwohnern einfach klingen – ist es aber nicht.