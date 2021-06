Neu: Die Ausbildung zum Pferdephysiotherapeuten

Die ARGE-Tierphysiotherapie bietet nun erstmalig in Österreich, am Standort: Kärnten, Krumpendorf-Schloß Hallegg eine tierärztlich geführte und geleitete Fachausbildung in Pferdephysiotherapie an. Beginn ist Oktober 2021. Die Ausbildung wie auch die Besetzung wird in einem internationalen Rahmen angeboten.