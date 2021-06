Junge Stimmen für eine gewaltfreie Zukunft

Als die großen Siegerinnen des Abends fuhren die Mädels der Musikschule Trofaiach (Bild unten) nach Hause. Sie heimsten nicht nur den Jury-Preis in der Kategorie „Young Rappers“ (14 bis 18 Jahre) ein, sondern sackten auch beim Voting auf krone.at mit fast 10.000 Stimmen den Publikumspreis ein. „Girls Are So Much Stronger“ heißt der Gewinner-Titel, den die jungen Frauen selbst geschrieben haben.