„Ich bin kein Typ, der Nerven zeigt“

„Ich bin nicht der Typ, der jetzt groß Nerven zeigt. Positiv angespannt ja, nervös nein“, nahm es Bacher gestern Nachmittag auf der Fahrt nach Oberösterreich gelassen. Sorgen macht er sich vor dem Grand Prix am Freitag jedenfalls keine. „Fidertraum ist in einer tollen Form und fit.“ Noch im Mai musste das Pferd ja wegen des Herpes-Virus - bei einem Turnier war ein anderes Tier infiziert - in Quarantäne. „Er war zum Glück gesund. Ich habe auch mit ihm reiten können, aber erst am Abend nach dem normalen Reitbetrieb im Stall. Das Pferd war natürlich mehr eingeschränkt, weil ihm der gewohnte Alltag etwas gefehlt hat“