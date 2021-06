Neues Führungs-Trio am Grazer Forum Stadtpark

„Wenn du den Leuten nicht eine Bühne gibst, wenn die da sind, dann gehen sie weg“, sagt Heidrun Primas in Bezug auf ihren Abschied. Es war eine ihrer großen Leistungen, dass sie viele der talentierten jungen Kulturarbeiterinnen und Künstler des Landes in den vergangenen zehn Jahren ins Haus geholt und das Forum damit (wieder) zu einer Institution mit internationaler aber vor allem auch mit regionaler Strahlkraft gemacht hat. Ihren Ehrentitel als „Bürgermeisterin der Herzen“ werde sie auch künftig mit Stolz tragen, so Primas.