Ärger nach Rundfahrt-Absage: „Eine Katastrophe!“

„Ich finde die Art und Weise, wie das gelaufen ist, eine Katastrophe. Die Ignoranz, dass wir nicht mit ins Boot geholt worden sind, ist enttäuschend für uns. Die Teams wurden nicht gefragt. Da sieht man, dass Kommunikation des Verbandes nicht da ist, nicht in der Form, wie wir sie uns wünschen“, sagte Kofler und gab an, dass er damit in Abstimmung mit den anderen Rennställen für alle österreichischen Kontinentalrennställe sprechen würde. Tirol-Team-Boss Thomas Pupp schloss sich der Kritik von Kofler an.