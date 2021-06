Fahne am Pariser Eiffelturm sorgt für Rätselraten

Eine riesige weiße Fahne am Pariser Eiffelturm hat unter Einheimischen und Touristen für Verwunderung gesorgt. Nach stundenlangem Rätselraten präsentierte der Organisationschef für die Olympischen Spiele 2024 in Paris, Tony Estanguet, die Lösung: Es wurde eine für den 8. August geplante Feier vorbereitet, bei der es um die Übergabe der Olympischen Spiele von Tokio an Paris geht.