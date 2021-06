Chabbi zieht es von Hartberg zu seinem Ex-Klub

24 Spiele absolvierte Chabbi in der vergangenen Saison für Hartberg, erzielte dabei fünf Tore und bereitete drei weitere vor. Nun zieht es den 27-Jährigen wieder nach Ried. „Mit Seifedin Chabbi haben wir jetzt einen richtigen Neuner verpflichtet, der für die nötigen Tore sorgen soll", erklärte Rieds Sportkoordinator Wolfgang Fiala in einer Aussendung. Der österreichisch-tunesische Stürmer erinnert sich zurück: „Ich hatte meine erfolgreichste Profi-Saison in Ried und hoffe, dass ich daran anknüpfen kann.“