Goldgräberdorf Heiligenblut von Lawine verschüttet

Eröffnung verzögert sich

Heuer verzögert sich die Eröffnung jedoch, denn im Winter sorgten die enormen Schneemassen für zahlreiche Schäden an der Infrastruktur des beliebten Familiendorfes: „Ein Lawinenabgang verschüttete leider mehrere Hütten und zerstörte auch einige Stationen“, sagt Heiligenbluts Bürgermeister Martin Lackner, der das für die Kommune wichtige Freilichtmuseum so schnell wie möglich wieder öffnen will.