Bundesliga-Profi spielt unter falscher Identität

Weiters heißt es: „Der richtige Name des Spielers lautet Silas Katompa Mvumpa. Er wurde am 6. Oktober 1998 in Kinshasa (Kongo) geboren, ist heute also 22 Jahre alt.“ Im August 2019 war der Kicker vom französischen Zweitligaklub Paris FC für acht Millionen Euro nach Stuttgart gewechselt.