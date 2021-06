Nigeria: Wer Twitter nutzt, ist kein Patriot

Die Regierung Nigerias hält an ihrem Twitter-Verbot fest. Am Montag forderte die nationale Rundfunkkommission alle Radio- und TV-Sender dazu auf, kein Twitter für Informationszwecke zu nutzen. Ein solches Verhalten sei unpatriotisch. Nigerianischen Bürgern, die versuchten, die Twitter-Sperre der Regierung zu umgehen, drohe die sofortige Strafverfolgung, hatte der Justizminister am Wochenende bereits mitgeteilt.