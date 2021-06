Fitnesscenter haben bis zu 30% der Kunden verloren

Die Fitnessstudios in Österreich haben durch die Lockdowns in der Corona-Pandemie laut Branchenschätzungen rund 25 bis 30 Prozent der Stammkunden verloren. „Es wird zwei Jahre dauern, um das Vor-Coronaniveau wieder zu erreichen“, so der WKÖ-Branchensprecher Christian Hörl. Um aus der wirtschaftlichen Schieflage herauszukommen, fordern die Fitnessstudiobetreiber eine Mehrwertsteuersenkung wie in der Gastronomie.