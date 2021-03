Inhaber reichts: Fitnessstudio ins Freie verlegt

Im Jänner des heurigen Jahres hatte Sam Sadeghi, der in Leoben seit nunmehr vier Jahren erfolgreich ein Fitnesscenter betreibt, einen Schlüsselmoment: „Als es da in den Nachrichten wieder hieß, ein Ende des Lockdowns sei nicht in Sicht, Fitnessstudios bekommen wie viele andere Branchen einmal mehr keine Perspektive auf Wiedereröffnung, da war’s für mich vorbei“, erinnert sich der 27-Jährige. „Da habe ich gewusst, ich muss etwas ändern, ich kann einfach nicht mehr länger herumsitzen und darauf warten, dass jemand anderer eine Lösung für mich findet“, so der Obersteirer weiter.