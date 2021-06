Klagenfurter Firma schafft neue Software

Da ich selbst mit einer Physiotherapeutin verheiratet bin, habe ich hautnah miterlebt, welche Schwierigkeiten es in der Organisation geben kann und wie zeitintensiv die Dokumentation ist„, erklärt Geschäftsführer Alexander Doboczky, der das Unternehmen “synaptos„ gemeinsam mit Walter Quendler im Oktober 2016 in Klagenfurt gegründet hat. Der ausgebildete Wirtschaftsinformatiker hat zuvor in mehreren Krankenanstalten verschiedene technische Datensysteme installiert und dabei gesehen, welche Verbesserungen möglich sind.